Порошенко и Трюдо сделали совместное заявление по итогам встречи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи подтвердили прочные и длительные связи между Канадой и Украиной и приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений.

Такое заявления стороны сделали по итогам встречи в рамках "Ігор нескорених" в Торонто, в которых впервые принимают участие украинские военнослужащие, передает пресс-служба Порошенко.

Отмечается, что благодаря имплементации Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, страны надеются активизировать двустороннюю торговлю в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.

Также в заявлении говорится, что "Канада беспрекословно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", не признает аннексию Крыма и осуждает российскую агрессию на Донбассе.

"Канада будет продолжать давить на Россию, в том числе используя имеющиеся санкции, для того, чтобы российская сторона уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью выполняла Минские договоренности", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать продвижение Украины на пути евроатлантической интеграции и внедрения и соблюдения стандартов НАТО.

"Канада поддерживает цель Украины достичь совместимости с НАТО до 2020 года, оказывая помощь в форме тактических тренировок и стратегического консультирования", - отметили в пресс-службе.

Также Канада признала "существенный прогресс, достигнутый Украиной в деле реализации реформ и запуска Стратегии устойчивого развития "Украина-2020".