В Харьковской области горит лес

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Суббота, 23 сентября 2017, 02:52

Днем 22 сентября в Харьковской области на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренько возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

К вечеру из-за ветреной погоды пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара).

Из села Мартыновка пришлось эвакуировать 8 человек.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 28-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины", - говорится в сообщении.

Также сброс воды совершил пожарный самолет АН-32.

 
 

Темы: Харьковская область ГСЧС
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