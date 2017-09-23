В Мексике число жертв землетрясения возросло до 295 человек
В результате землетрясения в Мексике погибли 295 человек.
Об этом сообщил руководитель национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.
Он отметил, что в штате Мехико 157 погибших, в штате Морелос – 73, в штате Пуэбла – 45, в штате Эдомекс – 13, в штате Герреро – 6, в штате Оахака – 1.
#Actualización ⚡️: Al momento se reportan *295 fallecidos*#CDMX 157#Morelos 73#Puebla 45#Edoméx 13#Guerrero 6#Oaxaca 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 23, 2017
Спасатели продолжают поиск выживших. Сообщается, что ранее из-под завалов были спасены 69 человек.
Как сообщалось, во вторник в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.
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