В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября ограничат движение на Южном мосту

В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября по эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на просп. Николая Бажана частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Так, движение будет ограничено с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября.