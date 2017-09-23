В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября ограничат движение на Южном мосту
В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября по эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на просп. Николая Бажана частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.
Так, движение будет ограничено с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября.
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