Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи, который хотел дать взятку Холодницкому

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Суббота, 23 сентября 2017, 06:41

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного за попытку дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Подберезный был задержан 21 сентября. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК Украины.

"Подберезный А. Г. подозревается в предоставлении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение действий в интересах третьих лиц с использованием предоставленной должностному лицу власти", - заявил член ВСП Игорь Бенедисюк.

Как сообщалось, двух судей из Днепропетровской области, которые предложили руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в 300 тысяч долларов США, задержали в Киеве.

Темы: Холодницкий взятка
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