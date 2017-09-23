Эксперты: Будапештский меморандум не дает никаких гарантий безопасности Украине
Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, на самом деле не давал Украине никаких гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.
С такими выводами в ходе дискуссии "Должны ли США вооружать Украину", которая состоялась в пятницу в аналитическом центре Atlantic Council, согласились ведущие эксперты-международники, включая экс-посла США в Украине Джон Хербста и бывшего замгенсека НАТО Александра Вершбоу, передает "Голос Америки".
"Я приведу слова Строуба Тэлбота, который сейчас является вице-президентом центра Brookings Institution, а в прошлом был заместителем Государственного секретаря США и возглавлял переговоры по поводу Будапештского меморандума. Он буквально сказал:" Это не означает, что США готовы прийти на помощь Украине, если на нее будет осуществлено военное нападение". Поэтому никакой гарантии предоставления какой-либо защиты в меморандуме нет", - заявил Уильям Ругер, вице-президент исследовательского центра Charles Koch Institute.
"Более того, такие эксперты, как Иво Даалдер и Майк Огенлон указывали, что даже статья 5- ая Устава НАТО ничего конкретно не гарантирует. Можно хоть жесткое заявление сделать в ответ на нападение на одну из стран-членов", - добавил он.
Вершбоу в свою очередь заявил, что Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".
"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3 или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.
При этом он отметил, что хоть и правовых обязательств в соответствии с меморандумом нет, имеется "как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", -
Вершбоу также добавил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.
"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил Хербст.
Другой участник дебатов профессор The City College of New York Раджан Менон также отметил, что у Украины нет гарантий безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом.
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