"Нафтогаз" продаст почти все свои "Мерседесы"

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Суббота, 23 сентября 2017, 09:54

НАК "Нафтогаз Украины" продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном пресс-службой "Нафтогаза".

Отмечается, что для продажи Мерседесов Нафтогаз "подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета министров Украины".

По данным компании, вместо Мерседесов "Нафтогаз" арендует у ДК "Газ Украины" 5 автомобилей Фольксваген, 37 автомобилей марки Шкода Octavia и Superb.

"Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили "Шкода", собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: Нефтегаз авто
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