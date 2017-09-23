Боевики заявили о 8 жертвах взрыва, а "министр" - в тяжелом состоянии

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Суббота, 23 сентября 2017, 11:41

Боевики ОРДО заявили, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек, а состояние "министра" Александра Тимофеева - тяжелое.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте боевиков ОРДО.

"Как сообщают источники, Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек. Место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств" ДНР "и" МВД ДНР ", - заявили боевики.

Как известно, утром 23 сентября в центре оккупированного Донецка в районе проспекта Мира произошли два взрыва, о чем сообщили росСМИ. По данным "РИА Новости", была взорвана машина "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, он находится в критическом состоянии.

В свою очередь онлайн-ресурс боевиков "ДАН" со ссылкой на пресс-службу "Миндоходов" подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако отрицал, что он находится в критическом состоянии.

Темы: Донецк "ДНР"
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