Российскому пранкеру не удалось разыграть Волкера - СНБО

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Суббота, 23 сентября 2017, 11:43

Российскому пранкеру, представившимуся секретарем СНБО Александром Турчиновым, не удалось разыграть спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

"Вчера от имени О. Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был уличен американским дипломатом", - говорится в сообщении.

В СНБО считают, что цель российских пранкеров - "попытка дезавоевать успехи украинской власти на международной арене". Также в ведомстве утверждают, что в последнее время случаи "провокации со стороны пранкеров" участились.

Темы: СНБО Турчинов
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