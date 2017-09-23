От падения самолета в Греции погибли двое украинцев

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Суббота, 23 сентября 2017, 12:20

В Греции после падения частного самолета в ущелье погибли двое украинцев.

Об этом сообщает агентство AMNA, передает "УНИАН".

Самолет перед катастрофой совершал рейс из Александруполиса в Румынию.

"Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода - ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло, и уже делается попытка разблокировать с помощью спасательных стропов", - говорится в сообщении.

Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье в Восточной Македонии и Фракии.

Темы: катастрофы
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