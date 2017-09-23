В КНДР искусственное землетрясение, предположительно – ядерный взрыв

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Суббота, 23 сентября 2017, 13:05

В районе северокорейского полигона Пунгери, где проводятся испытания атомного оружия, зафиксировано новое землетрясение с эпицентром на глубине 0 км.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Такая глубина не является свойственной для естественных землетрясений, сейсмологи сделали предположение, что инцидент имеет искусственную природу.

"Китайская сейсмологическая служба говорит, что землетрясение предположительно произошло в результате взрыва, а также – что оно произошло в том самом месте, где был проведен последний взрыв водородной бомбе", - говорится в сообщении агентства.

В то же время, мощность данного взрыва была очень малой по сравнению с термоядерным взрывом, в начале сентября. Тогда называлась магнитуда от 5.8 до 6.3, сейчас мощность более чем в 100 раз меньше, ее бальность оценивается на уровне 3.4.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в материалах "120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне" и "Российский след в корейской ядерной программе: кто может скрываться за мировым конфликтом".

Европейская правда

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