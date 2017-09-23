АТО: Украинский военный ранен возле Невельского

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Суббота, 23 сентября 2017, 13:18

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 1 получил ранения во время вражеского обстрела в Невельском.

Об этом 23 сентября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, за минувшие сутки со стороны врага на луганском направлении боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по Крымскому.

На донецком направлении было осуществлено 17 вооруженных провокаций, боевики ОРДО вели огонь по силам АТО вблизи Зайцево, на участке Каменка - Авдеевка - шахта Бутовка и вблизи Невельского. Тяжелое вооружение боевики не применяли, отметил Лысенко.

На мариупольском направлении "горячо" было возле Красногоровки, огонь боевики вели из минометов различных калибров.

"Другие эпизоды нарушение тишины из легкого вооружения пришлись на южные приморские рубежи, украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации", - отметил спикер МО.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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