Кабмин планирует сократить более 8 тысяч чиновников

Новый этап реформы госуправления предусматривает сокращение более 8 тысяч госслужащих, работающих в министерствах.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью "Зеркалу недели".

"В принятому 1 мая решении мы заложили сокращение не менее 5% от нынешней численности (около 8 тысяч человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений", - рассказал он.

Однако, по словам Саенко, реформа не имеет глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат. По его мнению, важнее разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкость показатели мы получим к концу 2018-го", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках кадровой реформы создает новые подразделения - директораты, руководители которых будут получать 70 тысяч гривен в месяц.

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