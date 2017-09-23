В Харькове "минировали" почтовое отделение, эвакуировали 19 человек

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Суббота, 23 сентября 2017, 17:54

В Харькове из почтового отделения и прилегающей к зданию территории эвакуировали 19 человек из-за сообщения о минировании.

Как сообщили в областном управлении полиции, информация о минировании поступила в дежурную часть утром 23 сентября и не подтвердилась. 

"Сотрудники полиции провели осмотр 1600 кв. метров здания и прилегающей территории, эвакуировали 19 человек. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", - сообщили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о внесении информации о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Интерфакс-Украина

Темы: Харьков полиция
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