Полиция Швеции задержала двух россиян за пьяное вождение судна

Полиция Швеции задержала двух россиян - капитана грузового судна и его помощника - после того как их судно село на мель недалеко от города Оскарсхамн.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шведское издание Barometern и местную полицию.

Задержанных подозревают в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Грузовое судно шло под флагом Фарерских островов, вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна.

По информации ТАСС, руководитель спасательных работ Филип Лундгрен рассказал, что в топливных баках судна - 44 тысячи дизельного топлива. В Береговой охране сообщили, что утечки топлива в море не было и ситуация стабильная.

Verkar vara detta fartyg som fastnat "lämpligt" utanför Oskarshamn. Färöarna flaggat under ryskt befäl. #thingsthatmakeyougohmm pic.twitter.com/pRFUK3nEMI — Tobias Levin (@TLLEVIN) September 23, 2017

В российском посольстве в Швеции заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.



Позже агентство со ссылкой на представителя полиции Кальмарской губернии сообщило, что оба задержанных останутся под стражей.

"Прокурор принял решение оставить задержанных под арестом", - сообщил источник.