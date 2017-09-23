Полиция Швеции задержала двух россиян за пьяное вождение судна

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Суббота, 23 сентября 2017, 19:56

Полиция Швеции задержала двух россиян - капитана грузового судна и его помощника - после того как их судно село на мель недалеко от города Оскарсхамн.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шведское издание Barometern и местную полицию.

Задержанных подозревают в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Грузовое судно шло под флагом Фарерских островов, вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна.

По информации ТАСС, руководитель спасательных работ Филип Лундгрен рассказал, что в топливных баках судна - 44 тысячи дизельного топлива. В Береговой охране сообщили, что утечки топлива в море не было и ситуация стабильная.

В российском посольстве в Швеции заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.

Позже агентство со ссылкой на представителя полиции Кальмарской губернии сообщило, что оба задержанных останутся под стражей.

"Прокурор принял решение оставить задержанных под арестом", - сообщил источник. 

Темы: Швеция Росcия
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