В Бердичеве чрезвычайная ситуация из-за града размером с яйцо

23 сентября в г. Бердичев Житомирской области объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения накануне градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения.

Все фото ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на базе городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба.

В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра.

Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн. грн.