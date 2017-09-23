В Бердичеве чрезвычайная ситуация из-за града размером с яйцо

4531 просмотр
Суббота, 23 сентября 2017, 21:24

23 сентября в г. Бердичев Житомирской области объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения накануне градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения.

 
Все фото ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на базе городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба.

В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра.

 

Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн. грн.

Темы: Житомир чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Житомирская ОГА выделила компании Фирташа 83 га земли для добычи сырья 20 сентября 2017, 14:56
Полиция не нашла оружия у "Штаба блокады", который ехал на встречу Саакашвили 9 сентября 2017, 15:58
В Житомирской области у границы с Беларусью загорелись 120 га заповедника 20 августа 2017, 22:28
powered by lun.ua
Главные новости
В Бердичеве чрезвычайная ситуация из-за града размером с яйцо
В субботу боевики стреляли только дважды, один военный ВСУ погиб
СЦКК: Боевики распространяют фейки об обстрелах возле КПВВ
Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного - СЦКК
Все новости
подорожі

Какие сувениры везти из 20 стран Европы

школа

"Вечера не для ссор". Мама школьницы выступила против домашних заданий и возмутила соцсеть

анонс на 22-24 сентября

Фестивали сыра и уличной еды, День без автомобиля, классика для детей, вечеринки