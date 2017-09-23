Американские бомбардировщики пролетели у побережья КНДР

23 сентября американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи.

Как заявили в Пентагоне, полет стал самым дальним к северу от демилитаризованной зоны, отделяющей Северную и Южную Корею, который когда-либо американский истребитель или бомбардировщик совершал в 21 веке.

"Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента есть много военных возможностей для преодоления любой угрозы", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Мы готовы использовать весь спектр военных вариантов для защиты родины США и наших союзников", - добавила она.

В Пентагоне заявили, что бомбардировщики B-1B Lancer вылетел с Гуама, что в Тихом океане, а истребители F-15C - с Окинавы в Японии.

Как известно, Пхеньян в этом году осуществил десятки ракетных запусков. Свое шестое и самое больше ядерное испытание Северная Корея провела 3 сентября и пригрозила испытанием в Тихом океане водородной бомбы.

В Пентагоне заявили, что нынешняя операция продемонстрировала серьезность, с которой США восприняли "безответственное" поведение Северной Кореи.

Радио Свобода