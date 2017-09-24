Ирак в ООН попросил помощи в строительстве ядерного реактора

Ирак попросил помощи в строительстве ядерного реактора в мирных целях.

Об этом сообщает Reuters.

"Ирак призывает родcтвенные ядерные страны помочь построить ядерный реактор в мирных целях ... в соответствии с договором о нераспространении", - заявил министр иностранных дел Ибрагим аль-Джафар на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В Ираке было три ядерных реактора. Один из них был разрушен израильским воздушным налетом в 1981 году, а и два других самолетами Соединенных Штатов в 1991 году.