Ирак в ООН попросил помощи в строительстве ядерного реактора

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 00:41

Ирак попросил помощи в строительстве ядерного реактора в мирных целях.

Об этом сообщает Reuters.

"Ирак призывает родcтвенные ядерные страны помочь построить ядерный реактор в мирных целях ... в соответствии с договором о нераспространении", - заявил министр иностранных дел Ибрагим аль-Джафар на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В Ираке было три ядерных реактора. Один из них был разрушен израильским воздушным налетом в 1981 году, а и два других самолетами Соединенных Штатов в 1991 году.

Темы: Ирак ООН
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