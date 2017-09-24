Климкин рассказал о планах открыть Генконсульство Украины в Эдмонтоне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о торжественном приеме украинской сборной команды Invictus Games в Торонто и планах открыть Генконсульство Украины в Эдмонтоне.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я не слишком эмоциональный человек, но разговоры с нашими ребятами и атмосфера, царившая во время приветствия команды, очень поразили меня. Это было действительно феноменально", - сказал Климкин.

Он добавил, что весь визит Президента Украины и его команды в Канаду был полон положительных эмоций.

"Даже такая простая новость, как открытие нашего Генконсульства в Эдмонтоне, что мы планируем сделать уже в следующем году, - тоже была очень эмоциональной. Мы уже давно планировали это, но объявление смогли сделать только сейчас", - отметил министр.

Приємно, що наступною дипломатичною установою України стане Генеральне консульство в Едмонтоні. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 23, 2017

Как известно, "Игры Непокоренных" ("Invictus Games") - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).