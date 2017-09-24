Глава МИД КНДР в ООН заявил о "неизбежности ракетного удара по США"

Ракетный удар по Соединенным Штатам, по словам министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, после угроз Дональда Трампа в адрес Северной Кореи "стал неизбежным".

Об этом глава северокорейского МИДа заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет DW.com.

Министр заверил, что его страна предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР.

"Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - заявил Ли Ён Хо, пригрозив Вашингтону "визитом ракет на территорию США".

Как сообщалось, ранее Ли Ён Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы.

Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он высказал желание "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

В свою очередь, северо-корейский лидер Ким Чен Ын назвал Трампа "душевнобольным" и поклялся заставить его дорого заплатить за угрозу уничтожить его страну.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.

23 сентября в качестве предупреждения американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи.