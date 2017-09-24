Мадрид назначил своего начальника полиции Каталонии
Власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости.
Об этом, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны, сообщает BBC.
Полковник гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос станет главой и каталонской ("Моссос д'Эскуадра"), и испанской полиции в автономном регионе.
Этот шаг власти в Мадриде обосновали необходимостью достижения лучшей координации действий правоохранительных сил. В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, который регулирует совместные операции в автономном регионе.
Однако власти Каталонии отказались принимать постановление, посчитав, что это является вмешательством в дела местной полиции.
Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.
В регион стягивают тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости, назначенного на 1 октября.
Полиция также конфисковала миллионы бюллетеней для проведения референдума. Испания взяла под контроль финансы Каталонии для блокировки плебисцита.
Конституционный суд признал его незаконным, однако лидеры Каталонии не намерены от него отказываться.
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