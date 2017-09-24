Мадрид назначил своего начальника полиции Каталонии

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 04:57

Власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости.

Об этом, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны, сообщает BBC.

Полковник гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос станет главой и каталонской ("Моссос д'Эскуадра"), и испанской полиции в автономном регионе.

Этот шаг власти в Мадриде обосновали необходимостью достижения лучшей координации действий правоохранительных сил. В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, который регулирует совместные операции в автономном регионе.

Однако власти Каталонии отказались принимать постановление, посчитав, что это является вмешательством в дела местной полиции.

Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.

В регион стягивают тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости, назначенного на 1 октября.

Полиция также конфисковала миллионы бюллетеней для проведения референдума. Испания взяла под контроль финансы Каталонии для блокировки плебисцита.

Конституционный суд признал его незаконным, однако лидеры Каталонии не намерены от него отказываться.

Темы: Испания референдум
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