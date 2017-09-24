Большинство американцев верит во вмешательство РФ в выборы

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 05:15

Большинство американцев уверены, что Россия сумела воздействовать на избирательный процесс в США через Facebook и другие социальные сети.

Так считают 54 процента участников опроса, проведенного по заказу телеканала CNN, пишет Радио Свобода.

Это намного больше тех, кто отводит решающую роль на выборах сведениям, похищенным российскими хакерами с серверов Демократической партии.

При этом более 40 процентов респондентов считают, что влияние России на выборы сильно преувеличено.

В разбивке по партийной принадлежности только 15 процентов республиканцев разделяют мнение большинства против 92 процентов демократов и 55 процентов независимых избирателей.

Ранее Facebook сообщил, что во время президентской кампании российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", через подставные аккаунты разместило свыше 3 тысяч платных объявлений, направленных на манипулирование общественным мнением в Соединенных Штатах.

Сенатский комитет по разведке планирует в будущем месяце посвятить этой теме открытые слушания.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал информацию, представленную Facebook, очередным примером "мистификации вокруг России". В Кремле подозрения также отвергают.

Темы: США Росcия Трамп
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