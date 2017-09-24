Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей.
Об этом он написал в twitter.
"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей...", - написал он, подвергнув критике ядерное соглашение с Ираном.
Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 вересня 2017 р.
Как сообщалось, накануне Иран заявил об успешном испытании баллистической ракеты, способной поразить Израиль.
Как известно, в августе президент Трамп подписал санкционный закон, который закрепляет санкции против ряда государств-врагов США, включая Россию и Иран. "Мы будем усиливать свою оборонную и военную состоятельность независимо от того, хотите вы этого или нет", - заявил на этой неделе в Нью-Йорке президент Ирана Хассан Рухані.
Сообщается, что новая ракета с дальностью полета, которая заявлена на уровне 2000 км, покрывает весь Ближний восток, включая Израиль.
Пока нет данных, устанавливается ли на ракеты такого типа ядерная боеголовка.
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