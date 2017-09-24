Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 07:00

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей.

Об этом он написал в twitter.

"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей...", - написал он, подвергнув критике  ядерное соглашение с Ираном.

Как сообщалось, накануне Иран заявил об успешном испытании баллистической ракеты, способной поразить Израиль.

Как известно, в августе президент  Трамп подписал санкционный закон, который закрепляет санкции против ряда государств-врагов США, включая Россию и Иран. "Мы будем усиливать свою оборонную и военную состоятельность независимо от того, хотите вы этого или нет", - заявил на этой неделе в Нью-Йорке президент Ирана Хассан Рухані.

Сообщается, что новая ракета с дальностью полета, которая заявлена на уровне 2000 км, покрывает весь Ближний восток, включая Израиль.

Пока нет данных, устанавливается ли на ракеты такого типа ядерная боеголовка.

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