Порошенко в Канаде обсудил усиление санкций против РФ

Президент Петр Порошенко во время визита в Канаду обсудил с канадскими парламентариями возможное усиление санкций против России.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мы рассчитываем на ваше дальнейшие участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - отметил Порошенко.

На встрече обсудили ужесточение санкций против России, а также оживление экономического сотрудничества и предоставления украинцам безвизового режима с Канадой.

"Было скоординированы действия для информирования мира относительно сталинского Голодомора, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.

Кроме того, как отмечается в сообщении, канадские парламентарии поддержали открытие консульства Украины в Эдмонтоне.