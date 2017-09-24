Порошенко в Канаде обсудил усиление санкций против РФ
Президент Петр Порошенко во время визита в Канаду обсудил с канадскими парламентариями возможное усиление санкций против России.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Мы рассчитываем на ваше дальнейшие участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - отметил Порошенко.
На встрече обсудили ужесточение санкций против России, а также оживление экономического сотрудничества и предоставления украинцам безвизового режима с Канадой.
"Было скоординированы действия для информирования мира относительно сталинского Голодомора, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.
Кроме того, как отмечается в сообщении, канадские парламентарии поддержали открытие консульства Украины в Эдмонтоне.
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