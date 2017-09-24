В Германии в приюте для беженцев убили гражданина Украины

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:23

28-летний гражданин Украины скончался в результате конфликта в общежитии для беженцев в немецком городе Еггеленфельд (Нижняя Бавария).

Об этом сообщает BR24.de, передает "Европейская правда".

Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнул конфликт, в результате которого украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

47-летний подозреваемый был арестован полицией в приюте. Сегодня он должен предстать перед судом для избрания меры пресечения.

Темы: украинцы убийство Германия
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