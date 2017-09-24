В МВД назвали фейком заявления ОРДО о задержанных "украинских разведчиках"
Советник главы МВД Зоряк Шкиряк опроверг заявления боевиков ОРДО о якобы задержании 6 украинских разведчиков по подозрению в причастности к подрыву авто "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.
Об этом Шкиряк заявил 24 сентября.
Сообщение боевиков он назвал "очередным российско-сепаратистских фейком".
"Бандиты продолжают позорную практику спецслужб РФ по назначению виновных. Это полный бред и сплошной информационный фейк. Для оправдания своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента в результате внутренних разборок, главарь российско-террористической банды "ДНР" Захарченко и его приспешники прибегают к попыткам ввести всех в заблуждение", - отметил советник главы МВД Украины.
Он также предположил, что задержанные лица "под пытками на камеры признают свою вину, причем привлечение актеров для этого спектакля вполне вероятно".
Украинская правда
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