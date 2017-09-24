Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин

Во Львове в результате наезда нагруженного мусоровоза погибли 79-летняя и 51-летняя женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня на ул. Полуботка, 11 под колесами мусоровоза погибли две женщины - одна 1938 года рождения, другая - 1966 года рождения. По словам очевидцев, женщины перебегали дорогу не на пешеходном переходе и попали под передние колеса мусоровоза". - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что мусоровоз фирмы "АВЕ" ехал загруженным.

Кроме того, как передает "Zaxid.net" со ссылкой на львовских полицейских, женщины, которіе погибли, были матерью и дочерью.