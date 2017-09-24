В воскресенье боевики нарушили "тишину" 9 раз, ранен боец ВСУ

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Воскресенье, 24 сентября 2017, 18:35

В воскресенье боевики ОРДЛО нарушили перемирие 9 раз, не применяя минометы и другое тяжелое вооружение, один украинский военный получил ранения.

Об этом вечером 24 сентября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Военный получил ранения вблизи н.п. Луганское во время обстрела опорного пункта украинских войск из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе.

Утром на донецком направлении боевики дважды вели огонь из вооружения БМП по силам АТО в районе н.п.Зайцево. Силы ВСУ открывали огонь в ответ.

На приморском направлении боевики огонь вели из стрелкового оружия возле Водяного и Павлополя, возле Марьинки применили крупнокалиберные пулеметы.

Украинская правда

Темы: АТО Минские соглашения
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