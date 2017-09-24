В Молдове инициируют референдум для усиления власти президента

В Молдове начали сбор подписей под петицией о проведении национального референдума по переходу страны от парламентской к президентской форме правления.

С такой инициативой выступила Партия социалистов Молдовы, пишет Укринформ.

24 сентября во многих городах Молдовы прошли акции протеста, участники которых приняли декларацию о проведении референдума.

"Народный референдум, с инициативой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведен в любом случае. Начиная с 24 сентября Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения президента страны функцией главы исполнительной власти в Молдове. Задача - собрать минимум 70% подписей граждан страны, имеющих избирательное право", - говорится в документе.

Участники акций протеста заявляют, что в случае попыток отстранения президента от должности или силового решения приднестровской проблемы социалисты прибудут в центр Кишинева ради "окончательного освобождения страны от антинародного и антигосударственного режима".

Также социалисты заявляют, что действия правительства "привели к ухудшению политической и социально-экономической ситуации в Молдове".

В резолюции также говорится об усилиях президента "по нормализации отношений с Российской Федерацией, стремлению добиться возвращения молдавских предприятий на российский рынок, что должно улучшить условия жизни трудовых мигрантов и их семей".