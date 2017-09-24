В Молдове инициируют референдум для усиления власти президента

12 просмотров
Воскресенье, 24 сентября 2017, 19:38

В Молдове начали сбор подписей под петицией о проведении национального референдума по переходу страны от парламентской к президентской форме правления.

С такой инициативой выступила Партия социалистов Молдовы, пишет Укринформ.

24 сентября во многих городах Молдовы прошли акции протеста, участники которых приняли декларацию о проведении референдума.

"Народный референдум, с инициативой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведен в любом случае. Начиная с 24 сентября Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения президента страны функцией главы исполнительной власти в Молдове. Задача - собрать минимум 70% подписей граждан страны, имеющих избирательное право", - говорится в документе.

Участники акций протеста заявляют, что в случае попыток отстранения президента от должности или силового решения приднестровской проблемы социалисты прибудут в центр Кишинева ради "окончательного освобождения страны от антинародного и антигосударственного режима".

Также социалисты заявляют, что действия правительства "привели к ухудшению политической и социально-экономической ситуации в Молдове".

В резолюции также говорится об усилиях президента "по нормализации отношений с Российской Федерацией, стремлению добиться возвращения молдавских предприятий на российский рынок, что должно улучшить условия жизни трудовых мигрантов и их семей".

Темы: Молдова
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Молдовские депутаты собирают подписи за импичмент Додону 22 сентября 2017, 04:54
Экстрадиция скандального судьи Чауса из Молдовы зависит от Додона - САП 22 сентября 2017, 02:36
Приднестровье попросилось в ООН и назвало Молдову агрессором 20 сентября 2017, 16:51
powered by lun.ua
Главные новости
Партия Меркель выиграла выборы в Германии, третье место у пророссийской АдГ
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 9 раз, ранен боец ВСУ
В РФ устроили акцию против войны с Украиной. Полиция помешала
Во Львове 38 человек отравились копченой рыбой
Все новости
подорожі

Какие сувениры везти из 20 стран Европы

18+

О ролевых играх и шибари-вечеринках от тренера по БДСМ-практикам

е-город

6 новых онлайн-сервисов, которые помогут выжить в Киеве