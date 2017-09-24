Гройсман готов повысить пенсии 9 млн пенсионеров в октябре при одном условии

В случае, если Верховная Рада поддержит законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, в этом же месяце пенсии 9 миллионов человек могут быть увеличены.

Об этом в эфире телеканала "Украина" вечером 24 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в настоящее время пенсии рассчитываются на показателях 2007 года.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы (правительство) сможем сделать расчеты. Если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, что в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров", - заявил Гройсман.