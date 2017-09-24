Гройсман готов повысить пенсии 9 млн пенсионеров в октябре при одном условии

2719 просмотров
Воскресенье, 24 сентября 2017, 20:29

В случае, если Верховная Рада поддержит законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, в этом же месяце пенсии 9 миллионов человек могут быть увеличены. 

Об этом в эфире телеканала "Украина" вечером 24 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в настоящее время пенсии рассчитываются на показателях 2007 года.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы (правительство) сможем сделать расчеты. Если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, что в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров", - заявил Гройсман.

Темы: пенсии реформы Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Раде надеются на принятие пенсионной реформы в начале октября 22 сентября 2017, 11:06
В БПП сомневаются, что пенсионную реформу примут до октября 21 сентября 2017, 16:28
Гройсман в Раду уговаривает нардепов – пока неудачно 21 сентября 2017, 13:34
powered by lun.ua
Главные новости
Партия Меркель выиграла выборы в Германии, третье место у пророссийской АдГ
В воскресенье боевики нарушили "тишину" 9 раз, ранен боец ВСУ
В РФ устроили акцию против войны с Украиной
Во Львове 38 человек отравились копченой рыбой
Все новости
Не верьте Instagram

Фитнес-тренер честно показала, что даже она не идеальна

видео

Украинские военные попросили Apple убрать из рекламы "российского киборга"

Где болит?

Украинцы создали приложение, которое диагностирует болезнь и предлагает совет врача