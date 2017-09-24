В Сирии погиб российский генерал

В ходе операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор в результате обстрела погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ, пишет "Интерфакс".

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, старший группы российских военных советников находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дэйр-эз-Зор.

Погибший представлен к высокой государственной награде посмертно.