В Харькове из-за взрыва в жилом доме погиб мужчина

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Понедельник, 25 сентября 2017, 01:27

Вечером 24 сентября в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 произошел взрыв.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Предварительно установлено, что между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Темы: взрыв Харьков полиция
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