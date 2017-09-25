В Харькове из-за взрыва в жилом доме погиб мужчина

Вечером 24 сентября в Харькове в многоэтажном доме по ул. Махночанская, 83 произошел взрыв.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Предварительно установлено, что между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.