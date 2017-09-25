В Днипре произошло смертельное ДТП с участием полицейского начальника

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Понедельник, 25 сентября 2017, 03:42

Утром 24 сентября в Днипре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием "Chevrolet Aveo" и служебного автомобиля полиции "BMW X5".

Об этом сообщает Нацполиция области.

Отмечается, что на закругленном участке дороги, не справившись с управлением, водитель автомобиля "Chevrolet" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем "BMW X5". В результате столкновения водитель "Chevrolet Aveo", 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

"В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника ГУНП в Днипропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8 и пассажир - заместитель начальника ГУНП в Днипропетровской области. Оба доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По словам свидетеля происшествия, "Chevrolet Aveo" двигался с превышением скорости.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы.

Как заявили в полиции, согласно предварительному заключению медосмотра, водитель "BMW X5" был трезвым.

Темы: ДТП полиция
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