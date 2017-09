Трамп ограничил въезд в США для жителей КНДР и еще нескольких стран

Президент Дональд Трамп наложил новые ограничительные меры на въезд в страну гражданам Северной Кореи, Венесуэлы и Чада.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, список стран, гражданам которых ограничен въезд в США расширен до 8. Ранее в этот список были внесены Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен. При этом ограничения для граждан Судана были сняты.

Отмечается, что граждан Ирака ограничения не коснулись, однако они будут подвергаться более тщательной проверке при въезде в США.

Новые ограничения вступят в силу 18 октября.

"Обеспечение безопасности в Америке является моим приоритетом номер один. Мы не допустим в нашу страну тех, для кого не можем обеспечить безопасный отбор", - прокомментировал Трамп свой указ в Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC