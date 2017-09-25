Партия Меркель выиграла выборы в бундестаг

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Понедельник, 25 сентября 2017, 06:38

Консервативный блок в составе Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза, возглавляемый Ангелой Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии.

Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, обнародованные в понедельник.

Так, блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей.

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 % избирателей.

На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), у них 12,6% голосов. Она впервые попадает в бундестаг.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 10,7%, Левая партия - 9,2 % и "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 %.

Остальные партии набрали менее пяти процентов и не прошли в парламент.

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Об особенностях голосования читайте в статье "Европейской правды" "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборх в Германии"

DEUTSCHE WELLE

Темы: Германия виборы
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