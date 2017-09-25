Муженко говорит, что оружие от Канады может скоро "материализоваться"

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Понедельник, 25 сентября 2017, 09:10

Канада очень близка к принятию важного политического решения о военной помощи Украине, считает начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Об этом он заявил корреспонденту "Укринформа" по результатам своего визита в Канаду, отвечая на вопрос о канадской военно-материальной помощи Украине.

"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", – сказал Муженко.

По его словам, этот вопрос был им поднят во время встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом.

"У меня была двусторонняя встреча с начальником Штаба обороны Канады, во время которой мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме", – отметил Муженко.

Он добавил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины.

"Мы предложили определенные направления сотрудничества, они их обработают и скажут, на какое количество людей смогут увеличить свою миссию в Украине. Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", – отметил Муженко.

Канада стала одной из первых стран мира, предоставивших Вооруженным силам Украины материальную помощь в начале противостояния с Россией. Однако со времени прихода к власти Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо страна полностью прекратила поставки военного инвентаря и спутниковых изображений в Украину.

Темы: Канада оружие армия
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