Адвокаты Саакашвили готовят апелляцию на штраф

Защита экс-президента Грузии Михеила Саакашвили планирует обжаловать решение суда о штрафе в 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылками на адвоката Саакашвили Маркияна Галабалу.

"Однозначно, будем обжаловать. Мы пишем апелляционную жалобу, у нас есть 10 дней", - сказал он.

Защита намерена просить полностью отменить решение суда первой инстанции.

Галабала отметил, что адвокаты Саакашвили еще не получили решение суда.

Как сообщалось, 22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Как известно, 10 сентября экс-глава Одесской областной государственной администрации прибыл в Украину. Его сторонники, собравшиеся в ПП "Шегини", прорвали границу и попали в Украину. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.