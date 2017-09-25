Омелян подал в суд на МАУ

621 просмотр
Понедельник, 25 сентября 2017, 11:30

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в суд на авиакомпанию "Международные авиалинии Украины", требуя защиты своей чести и достоинства.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передают "Українські Новини".

"Я подготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан, и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что считает манипуляции со стороны МАУ непорядочными и не имеющими никакого отношения к честной конкуренции.

Как известно, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с требованием возместить 20 млн гривен убытков, понесенных из-за возможного прихода в Украину лоукостера Ryanair. Якобы из-за этого "национальная" компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Новак о "таможенном эксперименте": деньги не идут, как ожидалось
Луценко начал конфисковать $200 миллионов Януковича
Партия Макрона провалилась на выборах в Сенат Франции
Хроника 25 сентября. Пираты захватили "Фаину", а Янукович лечится от яйца
Все новости
интервью

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя

фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"

литература

"Восточно-Западная улица. Возвращение во Львов": отрывок из книжки юриста-международника