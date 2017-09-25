На имущество и счета экс-главы МВД Захарченко наложен арест

Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщает Генпрокуратура в ответ на запрос УНН.

В ГПУ "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

Там рассказали, что во время следствия по уголовным производствам против Захарченко было арестовано все обнаруженное в настоящее время в Украине движимое и недвижимое имущество подозреваемого, а также деньги в банках.

Как известно, в июне ГПУ сообщила о новом подозрении Захарченко по делу Майдана.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что он подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих.

Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел Януковича Виталий Захарченко.