Прокуратура вручила Довгому подозрение

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Понедельник, 25 сентября 2017, 12:34

В прокуратуре Киева вручили обновленное подозрение народному депутату из группы "Воля народа" Олесю Довгому.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".

"Подозрение вручено в пятницу", - заявили в ведомстве.

Как известно, 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Довгому.

Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с Довгого.

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Темы: Довгий прокуратура Луценко
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