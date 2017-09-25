Прокуратура вручила Довгому подозрение

В прокуратуре Киева вручили обновленное подозрение народному депутату из группы "Воля народа" Олесю Довгому.



Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".



"Подозрение вручено в пятницу", - заявили в ведомстве.



Как известно, 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Довгому.



Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.



21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.



4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с Довгого.



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