Сакварелидзе донесли, что у него могут отобрать гражданство

Соратник Михэила Саакашвили и бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявляет, что президент Петр Порошенко может лишить его гражданства Украины.

Он пишет в Facebook, что эта информация пока не подтверждена.

"Только что получил неофициальную и пока окончательно не подтвержденную информацию о том, что Петр Алексеевич Порошенко собирается вскоре забрать гражданство у меня, а также у ряда других нелояльных к нему лиц из числа тех, кому он сам его и дал два года назад", – сообщает Сакварелидзе.

По его мнению, Порошенко одолела "клиническая паранойя".

"Не скрою, что я ожидал такого развития событий, но до последнего сомневался, что он пойдет на столь ущербные для своей репутации и имиджа политические решения", – пишет Сакварелидзе.

По его словам, "растоптать ногами основной символ привязанности человека к государству – его паспорт и гражданство, обращаться с ним как с продуктом шоколадной фабрики "Рошен" – это просто низко и не подобает ни мужчине, ни президенту, ни главнокомандующему".

"Пока во власть не придут достойные Украины люди, обеспечив в том числе право граждан на справедливый суд. я буду вынужден имитировать борьбу за восстановление моего гражданства в существующих псевдодемократических судах", – заявил Сакварелидзе.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Тогда же Сакварелидзе заявлял, что его могут не пустить назад в Украину, так как Порошенко "требует сделать" задним числом документы на лишение гражданства и его.

10 сентября Саакашвили в присутствии сторонников, народных депутатов и журналистов прорвался в Украину, не пройдя таможенный контроль на украинской территории.

Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).

16 сентября Галицкий суд Львова ни избрал меру пресечения Давиду Сакварелидзе, которого подозревают в нарушении ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу).

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы – и оштрафовал на 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Защита политика планирует обжаловать это административное наказание.

Грузия требует экстрадиции Саакашвили, но в Минюсте считают, что Украина может не выдавать его, пока грузинский суд не вынесет приговор.