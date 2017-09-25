В России продлили арест украинскому журналисту Сущенко

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Понедельник, 25 сентября 2017, 12:36

Московский суд в понедельник продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.10.2017 года. Защита будет обжаловать решение", - написал он.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце июня суд в Москве решил оставить под стражей еще на 3 месяца украинского журналиста Романа Сущенко. В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".

Украинская правда

Темы: Сущенко политзаключенные Росcия
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