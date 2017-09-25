Петренко рассказал, почему нет единого иска Украины против РФ

Подать единственный иск против Российской Федерации технически невозможно.



Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко перед встречей с представителями Американской торговой палаты в Украине, передает УНИАН.



"Сейчас есть ряд исков в различных судах. Язык идет и о Международный суд ООН, имеет свою процедуру, и там мы подали фактически два заявления, касающихся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков крупных в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании против Российской Федерации, связанные с потерей имущества на территория Крыма и Донбасса. Так же Украина подала в Международный уголовный суд по событиям, которые произошли в Крыму и на Донбассе", - рассказал он.



"Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединять невозможно в силу того, что рассматривают различные судебные инстанции, но то, что будут дополнительные и иски и дополнительные обоснования тех исков, которые мы уже подали, это факт", - добавил Петренко.



По его словам, сейчас завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для Европейского суда по правам человека по аналогии с Крымом.



"Многие материалы будут добавлены в Международный суд в ООН, слушает праву в Гааге в следующем году", - отметил министр.



Как известно, Украина готовит иск к России за убытки портов через Керченский мост.