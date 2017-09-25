В Украине за 1,5 месяца количество переселенцев выросло на 4 тысячи человек

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Понедельник, 25 сентября 2017, 15:39

В Украине на учете находится 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.

Об этом сообщает сайт Министерства социальной политики.

"По состоянию на 25 сентября 2017 года...взято на учет 1 592 982 переселенца или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из бюджета профинансировано 2 миллиарда 143 миллиона 108 тысяч гривен социальных выплат переселенцам.

Как известно, по состоянию на 15 августа в Украине было зарегистрировано 1 миллион 589 тысяч 14 переселенцев.

Темы: переселенцы
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