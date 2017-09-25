ООН: После аннексии в Крыму почти исчезло образование на украинском языке

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Понедельник, 25 сентября 2017, 15:59

Этнические украинцы потеряли возможность учиться на родном языке в Крыму после аннексии полуострова и введение образовательных стандартов Российской Федерации.

Об этом говорится в докладе, обнародованном на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

Указывается, что количество учеников, обучающихся на украинском языке, резко сократилась после оккупации.

"В 2013/14 учебном году на украинском языке обучалось 12694 человек. После оккупации Крыма в 2014/15 учебном году это число уменьшилось до 2154, в 2015/16 - до 949, в 2016/17 - до 371", - говорится в докладе.

"В апреле 2015 из Крыма выехал многолетний директор единственной украиноязычной гимназии Симферополя, вероятно, из-за угрозы и притеснения. За период с 2013 г. до 2017 г. количество украинских школ уменьшилось с семи до одной, а число украинских классов - с 875 до 28", - заявили в ООН.

В ООН считают, что главными причинами этого являются преимущественно русское культурная среда и выезд тысяч проукраинских жителей Крыма на материковую часть Украины.

По обучению крымско-татарском языке, указывается, что количество учащихся, обучающихся ней, осталась неизменной, в "основном благодаря высокому уровню культурного самосознания среди крымских татар".

"В 2013/14 учебном году, когда в Крыму последний раз действовала 31 Украинская учебная программа, родным языком получала образование 5551 крымскотатарский ребенок. В 2014/15 учебном году таких было 5146, в 2015/16 - 5334, в 2016/17 - 5330. В 2017 функционировало 15 крымскотатарских школ – столько же, сколько в 2013 году", - говорится в отчете.

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Украинская правда

Темы: ООН Крым образование язык
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