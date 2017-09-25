Начинается выдвижение кандидатов на местных выборах в 201 общине

25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центризбиркома.



Подача в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации указанных кандидатов продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно ТИК будет принимать решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.



Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 октября 2017 года пройдут в 201 объединенной территориальной общине (ОТО) во всех без исключения областях Украины.



По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1,33 млн человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.



Украинская правда