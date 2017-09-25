Петренко ожидает, что ВР проголосует за службу финрозслидування до декабря

Министр юстиции Павел Петренко надеется на принятие Верховной Радой закона о создании Службы финансовых расследований до конца осени.



Об этом он сказал во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, передают Украинские Новости.



"Очень рассчитываю, что этой осенью украинский парламент примет новый закон о Службе финансовых расследований", - сказал он.



Петренко подчеркнул, что данная служба должна иметь полную процессуальную и функциональную независимость, закрепленную на законодательном уровне.



Он добавил, что расследованием экономических преступлений должен заниматься профессиональный правоохранительный орган, которым и будет данная служба.



Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал начало работы Службы финансовых расследований с 2018 года.



В конце 2016-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.



В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании финансовой полиции.