Петренко ожидает, что ВР проголосует за службу финрозслидування до декабря

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Понедельник, 25 сентября 2017, 16:25

Министр юстиции Павел Петренко надеется на принятие Верховной Радой закона о создании Службы финансовых расследований до конца осени.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, передают Украинские Новости.

"Очень рассчитываю, что этой осенью украинский парламент примет новый закон о Службе финансовых расследований", - сказал он.

Петренко подчеркнул, что данная служба должна иметь полную процессуальную и функциональную независимость, закрепленную на законодательном уровне.

Он добавил, что расследованием экономических преступлений должен заниматься профессиональный правоохранительный орган, которым и будет данная служба.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал начало работы Службы финансовых расследований с 2018 года.

В конце 2016-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.


В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании финансовой полиции.

Темы: налоги Минфин Верховная Рада
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