AI: Украина незаконно поставляет оружие в Южный Судан

Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.



Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.



На своей странице в Facebook организация заявляет, что отчет приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где "ее используют для убийств тысяч мирных жителей".



"В 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, пидписанткой которого является Украина", - заявляют в Amnesty.



В организации указывают, что пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина "соблюдать декларируемой им политике по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности".



Украинская правда уже обратилась за комментарием в Укринмаш.

Украинская правда