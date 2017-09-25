AI: Украина незаконно поставляет оружие в Южный Судан

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Понедельник, 25 сентября 2017, 17:00

Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

На своей странице в Facebook организация заявляет, что отчет приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где "ее используют для убийств тысяч мирных жителей".

"В 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, пидписанткой которого является Украина", - заявляют в Amnesty.

В организации указывают, что пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина "соблюдать декларируемой им политике по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности".

 
 

Украинская правда уже обратилась за комментарием в Укринмаш.

Украинская правда

Темы: оружие права человека Украина
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