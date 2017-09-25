ВСУ ликвидируют боеприпасы после пожара на военном складе

После пожара, возникшего на военном складе вблизи населенного пункта Новоянисоль в Донецкой области, военнослужащие Вооруженных Сил очистили от взрывоопасных предметов 0,5 га территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что для очистки территории военного объекта привлечено 4 единицы специальной техники.

Поиск взрывоопасных предметов и разминирования внутреннего периметра территории военного склада осуществляют 4 группы разминирования ВС Украины.

"На данный момент от взрывоопасных предметов очищено 0,5 га территории. Часть найденных боеприпасов, не подлежащих перевозке, были ликвидированы на месте, остальные были вывезены в обустроенные места утилизации", - цитирует пресс-служба начальника инженерной службы воинской части, полковника Андрея Галдака.

Также он добавил, что группами разминирования украинских вооруженных сил очищены пути подъезда к местам хранения боеприпасов. В частности, к хранилищу, которое уцелело в результате пожара.

"Все боеприпасы, которые хранились на военных складах, уже вывезены. Все делается для того, чтобы ликвидировать последствия пожара и взрывов и передать территорию военного объекта местным органам власти", - сказал Галдак.

Как известно, 22 сентября территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи н.п. Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

В оперативном командовании "Юг", которое дислоцируется на указанной военчасти, сообщили, что никто из местных жителей не пострадал.

Также сообщалось, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям привлечет 10 пиротехнических групп для проведения разминирования н.п. Новоянисоль и территории склада боеприпасов ВСУ в Донецкой области после пожара.

Украинская правда