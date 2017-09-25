Из-за "чеченского дела" РФ Яценюк пойдет в Европейский суд

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Понедельник, 25 сентября 2017, 17:46

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк будет просить Европейский суд по правам человека признать незаконным его уголовное преследование на территории России.

Об этом сообщает его пресс-секретарь Ольга Лаппо в Facebook в понедельник.

"Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека. Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка", – пишет Лаппо.

Она напоминает, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах.

"Однако, эти правила писали для демократических и правовых государств, а не для авторитарной путинской России. Именно поэтому мы никому и ничего не собираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру иска в ЕСПЧ", – отметила Лаппо.

Как известно, в 2015 году глава СК РФ Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.

В сентябре 2017 пресс-служба экс-премьера обнародовала результаты российской экспертизы, датированной 2015 годом, из материалов дела против Яценюка, согласно которому россияне обвиняют экс-премьера не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.

Российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье и утверждают, что на ней изображен Яценюк.

Вместе с тем позже выяснилось, что человеком, которого российская экспертиза идентифицировала как Арсения Яценюка, является соратник Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко. 

Украинская правда

Темы: Яценюк суд Росcия
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